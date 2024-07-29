Засновник каналу "Леви на джипі", який тільки нещодавно розкрив, де проходитиме службу, розповів про тренування та харчування. Гуморист починає звикати до нової рутини.

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Так, у своїх соцмережах Андрій опублікував відео, на якому проходить тест з фізпідготовки. Лузан повідомив, що має найкращий результат серед кількох рот – 107 вправ, коли було достатньо зробити лише 70.

Водночас комік поділився, що не може скаржитися на харчування у війську. Однак, єдиною незручністю є необхідність постійно носити з собою зброю. Обід гумориста складався з супу, каші з м'ясом, салату, напою та фруктів. Лузана найбільше здивувало, що на кухні цікавляться харчовими вподобаннями військових.

На обід взагалі не скаржуся, абсолютно щодо харчування норм. Ще є печиво, є гарячі якісь напої, є масло, згущене молоко. Загалом харчуватися можна досить добре,

– підкреслив військовий.

Також Лузан розкрив, що його день розпочинається о шостій ранку, а закінчується – о десятій вечора.

Найкраще військове навчання не за кордоном, а в Україні. Усі закордонні інструктори вчаться у наших військових із бойовим досвідом. Бо досвід іноземних військових не релевантний для реальної війни із сильним супротивником. Тому вони більше слухають лекції наших військових під час навчання, аніж наші – їх,

– зізнався Андрій.

Нагадаємо, Лузан повідомив про свою мобілізацію на початку липня. Чоловік обрав Сили безпілотних систем після спілкування з репером Олександром Yarmak, Євгенієм Карасем та Денисом Квебеком.