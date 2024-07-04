Гуморист Андрій Лузан в інстаграм-сторіз висловився щодо інформації про нього, яку поширюють в мережі. Він спростував, що вступає до Сил оборони 6 липня.

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Андрій Лузан уточнив, що перед вступом у той підрозділ, куди він бажає потрапити, йому потрібно ще раз пройти військово-лікарську комісію. Він повідомить більше деталей щодо своєї мобілізації вже тоді, коли все буде остаточно вирішено.

Так я мобілізуюсь. Ні, не 6 липня. Куди? – повідомлю на наступному тижні. Коли? – точну дату старту проходження учебки повідомлю теж на наступному тижні. Поки все. Зараз я повторно проходжу ВЛК, щоб розподілитись туди, куди я хочу. Після цього з середини липня (точну дату повідомлю) я їду в навчальний центр,

– додав гуморист.



Андрій Лузан про мобілізацію / Фото з інстаграм-сторіз

Засновник "Левів на джипі" й раніше говорив про те, що готується вступити до Сил оборони. Нещодавно він поїхав у тур Україною, щоб насолодитися рідним краєм. Все тому, що Андрій Лузан остаточно ухвалив рішення мобілізуватися. Про це він вперше зізнався на закритому стрімі.