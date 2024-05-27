Відтак, артист закликав нічому не вірити в інтернеті. Він детально розповів, що саме з ним трапилося у своєму інстаграмі.

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Що сталося з Андрієм Хливнюком

З'ясувалося, що йому зламали сторінку в телеграмі, тож він видалив її та закликав не довіряти будь-яким повідомленням, нібито надісланим від його імені.

Не вірте нічому. Видалив це л*йно мокшанське,

– зазначив співак.



Андрій Хливнюк став жертвою шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс

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