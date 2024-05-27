Відтак, артист закликав нічому не вірити в інтернеті. Він детально розповів, що саме з ним трапилося у своєму інстаграмі.
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Що сталося з Андрієм Хливнюком
З'ясувалося, що йому зламали сторінку в телеграмі, тож він видалив її та закликав не довіряти будь-яким повідомленням, нібито надісланим від його імені.
Не вірте нічому. Видалив це л*йно мокшанське,
– зазначив співак.
Андрій Хливнюк став жертвою шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс
Хто ще з українських зірок став жертвою аферистів
- Віктор Бронюк: акаунт солiста гурту "ТІК" в телеграмі було зламано шахраями, які використали його популярність для вимагання грошей від шанувальників. Згодом виконавець відновив контроль над своєю сторінкою.
- Володимир Дантес: невідомі з Барселони намагалися зняти понад 100 тисяч грн з особистої картки співака. Причиною стала необачність Дантеса, який викинув свій розбитий телефон за кордоном, що дозволило злочинцям відновити його та отримати доступ до даних. Після тримісячного розслідування і судових процесів вкрадені кошти повернули на банківську картку артиста.
- Наталія Могилевська: аферисти намагалися заробити на імені співачки, продаючи квитки на вигаданий дитячий конкурс талантів. Також знаменитість попередила про фейкову рекламу ліків від її імені та закликала не купувати їх.