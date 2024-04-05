В інстаграм-сторіз Володимир Дантес розповів, що випадок стався у січні, коли він стояв на київському вокзалі. Раптово з його карток почали зникати гроші.

До слова Прямо під час концерту: Володимир Дантес та Олексій Дурнєв роздягнулися за чималий донат

Володимир Дантес став жертвою аферистів

"Фішка була в тому, що хтось із моїх карток у Барселоні щось купував. Я заблокував картки, написав у підтримку банку", – розповів музикант.

Шахраї намагалися зняти з карток Володимира понад 100 тисяч гривень. Частково їм це вдалося – крадії отримали доступ до його фінансів завдяки телефону, що знайшли у Польщі.

У чому виявилася велика проблема? Ми з Льошею (Олексій Дурнєв, – Show 24) були в турі у Польщі, і в мене розбився телефон. Я якось ледь-ледь зміг перенести дані на новий, а той просто викинув. Як з'ясувалося, цього робити не можна, бо його хтось знайшов. Минув рік чи півтора, хтось якось відновив доступ і почав у Барселоні щось купувати із моїх карток,

– поділився Дантес.

Через 3 місяці інцидент вирішився, після судових процесів і листувань з магазинами, де знімалися кошти артиста.

"Минуло три місяці. Банк весь час займався цією справою карток, з яких знімалися гроші, адже це була афера. Писали, якісь там суди були… І сьогодні повернулися назад всі ці гроші", – зрадів музикант.

Володимир Дантес про проблеми через аферистів: відео

Які зірки ставали жертвами схем аферистів