Живуть життя: стало відомо, куди виїхали Гонковський та Пренткович

Блогер Андрій Гонковський, якого випустили з України до Польщі як "волонтера", нещодавно полетів до коханої Тані Пренткович на відпочинок на Мальдіви. Водночас зараз шириться мережею інформація про подорож Гонковського вже країною Європи.

Цікаво, що Андрій назвав причиною поїздки на Мальдіви "зміни в датах проведення благодійних заходів". За його словами, він не мав жодного наміру приховуватися волонтерством. Тому тепер, подорожуючи Європою, чоловік вже має думати про наступні пояснення аудиторії.

До слова Кілька бізнесів та мільйонна аудиторія: що відомо про блогерку Таню Пренткович та її обранця

Де зараз перебувають Гонковський та Пренткович

Зірковий оглядач Богдан Беспалов у своєму телеграм-каналі поширив інформацію про нове місце знаходження скандальних блогерів. За словами інсайдера, пару, яка оголосила про бажання переїхати за кордон, помітили у Португалії.

Пренткович і Гонковський зараз у Португалії. Переживають несправедливий хейт від українців на сонячному березі... Втомились від війни, хейту, і скоро так буде сипатись більшість, хто за ці два роки надягав маску патріотів та емпатів,

– повідомив Беспалов, посилаючись на інсайдера.



Андрій Гонковський і Таня Пренткович / Фото з інстаграму блогера

Що відомо про скандал з виїздом Гонковським за кордон