Кабальне рішення, – Джеджула про слова ексдружини щодо апеляції в суді

Шоумен Андрій Джеджула прокоментував рішення суду про опіку його спільної дитини з ексдружиною Юлією Леус. Ведучий зізнався, чи планує оскаржувати вирок.

Наприкінці травня Юлія повідомила, що виграла апеляцію, яку подала, щоб мати можливість залишитися з донькою Аделіною за кордоном. Жінка звернулася повторно до суду через погрози ексчоловіка.

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Андрій зазначив, що з Юлією не спілкується, але двічі на тиждень має телефонувати по відеозв'язку своїй доньці Аделіні. Водночас Джеджула розповів, що протягом дев'яти місяців намагався дізнатися, де перебуває його дитина, оскільки не мав такої інформації. Для цього він звернувся до Мін'юсту України та Польщі.

Навіть в судах вона не відповідала, де моя дитина. Юлія Анатоліївна вважає, що це приватна власність. Я так не вважаю,

– підкреслив шоумен.

Ведучий заявив, що не вважає справедливим рішення суду, тому планує оскаржити його. До того ж на бік Андрія стали вже дві опікунські ради, на допомогу яких розраховує. Втім, плани Джеджули зовсім не до вподоби Леус.

Вважаю це кабальним рішенням суду, на яке ми подаватимемо касаційну скаргу. Погодитися з рішенням апеляційного суду, коли мені присудили вісім годин на весь тиждень, не можу,

– зазначив Андрій.

Андрій Джеджула про рішення апеляційного суду: дивіться відео онлайн

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