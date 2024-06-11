В конце мая Юлия сообщила, что выиграла апелляцию, которую подала, чтобы иметь возможность остаться с дочерью Аделиной за рубежом. Женщина обратилась повторно в суд из-за угроз экс-супруга.

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Андрей отметил, что с Юлией не общается, но дважды в неделю должен звонить по видеосвязи своей дочери Аделине. В то же время Джеджула рассказал, что в течение девяти месяцев пытался узнать, где находится его ребенок, поскольку не имел такой информации. Для этого он обратился в Минюст Украины и Польши.

Даже в судах она не отвечала, где мой ребенок. Юлия Анатольевна считает, что это частная собственность. Я так не считаю,

– подчеркнул шоумен.

Ведущий заявил, что не считает справедливым решение суда, поэтому планирует обжаловать его. К тому же на сторону Андрея стали уже два опекунских совета, на помощь которых рассчитывает. Впрочем, планы Джеджулы совсем не нравятся Леус.

Считаю это кабальным решением суда, на которое мы будем подавать кассационную жалобу. Согласиться с решением апелляционного суда, когда мне присудили восемь часов на всю неделю, не могу,

– отметил Андрей.

Андрей Джеджула о решении апелляционного суда: смотрите видео онлайн

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