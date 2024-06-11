Відомо, що наречена режисера Мар'яна Боцвинюк молодша за нього на 20 років. Раніше жінка працювала у консульському відділі посольства України у Білорусі.
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Як розповів Ахтем, весілля з Мар'яною поки відкладається. Попри те, що пара наприкінці вересня 2023 року заручилася, тепер змінила свої плани. За словами Сеітаблаєва, його погляди на життя дещо не сходяться з Боцвинюк, тому він не знає, що буде далі. Водночас режисер відмовився коментувати питання про спільне проживання з нареченою.
Поки що не будемо грати весілля. Ми на початку обговорювали, але зараз – ні. Можливо, невдовзі. Ні, офіційно стосунки не оформлювали. Ми переживаємо непростий період стосунків,
– поділився Ахтем.
До того ж Сеітаблаєв розповів про спілкування зі своїми дітьми. Він зізнався, що зі старшою донькою Назли доволі часто виходить на зв'язок, зокрема і з онукою. Водночас з іншими двома дітьми – донькою Сафіє та сином Селімом – спілкування проходить через телефонні розмови. Однак, Ахтем підкреслив, що не має можливості бачитися з рідними, оскільки ті перебувають за кордоном.
Не дарма кажуть, що онуки – найулюбленіші діти. Я б хотів балувати їх подарунками, але вони мешкають в Бельгії, тому наскільки це можливо, я намагаюся це робити. Але, на жаль, не так часто, як хотілося б,
– зазначив режисер.
Ахтем Сеітаблаєв про стосунки й дітей: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Сеітаблаєва з коханою
- Пара вперше з'явилася на публіці на допрем'єрному показі історичного розслідування команди Акіма Галімова "Рашизм. Історія хвороби". Закохані трималися за руки й позували разом на камеру.
- Наприкінці вересня 2023 року режисер освідчився своїй дівчині Мар'яні Боцвинюк. Зірки показали фото, на якій видно обручку на пальці коханої Ахтема.
- Також Сеітаблаєв познайомив Боцвинюк зі своєю старшою донькою Назли. Він вважав ці стосунки серйозними, тому прийняв таке рішення.