Музикант розповів, що "Океан Ельзи" не надто цікавляться Євробаченням. Однак, на конкурсі учасники представляють національні інтереси країни, тому це не може оминути увагу зірки.

Цікаво Євробачення – не конкурс вокалістів, – Злата Огнєвіч про результати та переможниць Нацвідбору

Вакарчук розповів, кого підтримував на Нацвідборі

Святослав привітав виконавиць alyona alyona та Jerry Heil з перемогою. Артист зазначив, що дівчата доклали багато зусиль, аби виграти. Однак, фаворитами музиканта серед учасників Нацвідбору, став гурт Ziferblat. Вакарчук зізнався, що йому бракувало подібної музики.

Вітаю Яну та Альону, вони багато працювали для цієї перемоги. Найбільше хотіли та отримали! Так що, удачі вам, дівчата! Будемо за вас вболівати. Моє особисте відкриття – Ziferblat. Як мені не вистачало такої музики. І от, будь ласка. Дякую що ви є,

– висловився він.

Цікаво, що журі Нацвідбору-2024 Андрій Данилко, Сергій Танчинець та Джамала, поставили Ziferblat максимальних 11 балів. Однак, хлопцям не вийшло перемогти у конкурсі, тому що глядачі оцінили їх виступ у 8 балів.

Виступ Ziferblat – Place I Call Home: дивіться відео онлайн

Як виступили Ziferblat у фіналі Нацвідбору