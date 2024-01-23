Напередодні Бардаш похизувався у своїх соцмережах червоним паспортом країни-агресорки. Він зробив світлину на тлі портрета Путіна й триколора та сказав, що дуже щасливий стати громадянином країни-агресорки.
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Бєдняков розніс зрадника Бардаша
У своєму інстаграмі шоумен емоційно відреагував на те, що зрадник отримав паспорт країни, яка зараз знищує українські міста та вбиває мирних мешканців. Бєдняков поділився однією ситуацією, яка трапилась з ним в Алчевську, який Росія окупувала в 2014 році. Адже зрадник саме з цього міста.
Виявилось, що знайомі розповіли Андрію про те, що Бардаш – "слизька та ненадійна людина". На думку телеведучого, скандальний продюсер лише вкотре доводить, що ті слова були правдою.
Бардаш, який ти уєб*н. Ще в Алчевську, х*р знає коли, мені казали, що ти – шмаркля. А ти справді шмаркля,
– висловився він.
Бєдняков висловився про Бардаша / Скриншот з інстаграму шоумена
Що казали про Бардаша інші знаменитості
- Михайло Крупін раніше співпрацював зі скандальним продюсером у рамках гурту "Корупція". За словами співака, Бардаш спершу підтримував ЗСУ, бо збирав тепловізор для батька дружини. Утім, згодом почав публікувати дивні дописи й робити ефіри, де говорив про "великий російський народ".
- Учасник "Культурного десанту" Саша Чемеров зазначив, що Бардаш зрадив Україну через гроші. Як розповів музикант, уродженець Алчевська працює на ФСБ. До того ж виявилось, що він накрав багато грошей у різних людей, й у Чемерова в тому числі.
- Репер OTOY різко засудив продюсера-путініста: "Нах*й Бардаша і тих, хто продовжує йти його шляхом", – казав він.
- Wellboy розповідав, що Бардаш телефонував до нього після повномасштабного вторгнення. Він припустив, що зрадник зробив це у нетверезому стані. Антон не захотів говорити з експродюсером та зараз навіть не бажає його згадувати.