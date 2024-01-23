Напередодні Бардаш похизувався у своїх соцмережах червоним паспортом країни-агресорки. Він зробив світлину на тлі портрета Путіна й триколора та сказав, що дуже щасливий стати громадянином країни-агресорки.

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Бєдняков розніс зрадника Бардаша

У своєму інстаграмі шоумен емоційно відреагував на те, що зрадник отримав паспорт країни, яка зараз знищує українські міста та вбиває мирних мешканців. Бєдняков поділився однією ситуацією, яка трапилась з ним в Алчевську, який Росія окупувала в 2014 році. Адже зрадник саме з цього міста.

Виявилось, що знайомі розповіли Андрію про те, що Бардаш – "слизька та ненадійна людина". На думку телеведучого, скандальний продюсер лише вкотре доводить, що ті слова були правдою.

Бардаш, який ти уєб*н. Ще в Алчевську, х*р знає коли, мені казали, що ти – шмаркля. А ти справді шмаркля,

– висловився він.



Бєдняков висловився про Бардаша / Скриншот з інстаграму шоумена

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