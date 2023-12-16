Зокрема, він різко висловився про співачку-зрадницю Ані Лорак та проросійського продюсера Юрія Бардаша. До того ж OTOY розкритикував українських виконавців, які продовжують випускати пісні російською.

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OTOY захейтив артистів, які випускають треки російською

Репер закликав усіх співаків відмовитись від випуску музики російською. Для нього зараз це неприпустимо. Водночас зал підтримав виконавця гучними оваціями.

Якщо ти український артист, родом з України, і якщо ти бл*ть не Ані Лорак або якась така х*рня, то жити в Україні та випускати музику російською мовою це лайно собаче. Тому нах*й Бардаша і тих, хто продовжує йти його шляхом. Слава Україні,

– наголосив В'ячеслав.

OTOY розкритикував виконавців, які випускають пісні російською / Відео телеграм-каналу "Культурна Прачечная"

Хто з українських співаків випускав або планує випустити російські треки