Зокрема, він різко висловився про співачку-зрадницю Ані Лорак та проросійського продюсера Юрія Бардаша. До того ж OTOY розкритикував українських виконавців, які продовжують випускати пісні російською.
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OTOY захейтив артистів, які випускають треки російською
Репер закликав усіх співаків відмовитись від випуску музики російською. Для нього зараз це неприпустимо. Водночас зал підтримав виконавця гучними оваціями.
Якщо ти український артист, родом з України, і якщо ти бл*ть не Ані Лорак або якась така х*рня, то жити в Україні та випускати музику російською мовою це лайно собаче. Тому нах*й Бардаша і тих, хто продовжує йти його шляхом. Слава Україні,
– наголосив В'ячеслав.
OTOY розкритикував виконавців, які випускають пісні російською / Відео телеграм-каналу "Культурна Прачечная"
Хто з українських співаків випускав або планує випустити російські треки
- Днями з'ясувалося, що Іван Дорн, який, здавалося б, цілком підтримує Україну та засуджує російську агресію, майже на другий рік повномасштабного вторгнення вирішив випустити російськомовний альбом Dorndom. Реліз платівки повинен був відбутися ще в травні 2022 року, втім артист переніс випуск через недоречність. Водночас зараз, на думку Дорна, саме час випускати російськомовні треки. Крім того, після анонсу альбому співак ще й зроби репост публікації російського видання про свою платівку. За це українці сильно розкритикували його в мережі.
- На початку листопада Світлана Лобода, яка раніше також працювала та розвивала свою кар'єру в Росії, але з початком великої війни переїхала до України, презентувала дві версії одного треку. Пісні відрізняються не лише мовою, але й назвами. Українська версія – "Київ – Ніцца", а у російській версії – "Рига – Ніцца". Виконавиця зазначила, що у такий спосіб висловила свою прихильність до Латвії. Вже в грудні Лобода випустила повністю російськомовну пісню "Метелица".