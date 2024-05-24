Чергова спроба: Анатолій Анатоліч розповів про похід до ТЦК
Джерело:Анатолій Анатоліч
Шоумен Анатолій Анатоліч знову не зміг оновити свої дані у ТЦК. Черговий похід туди виявився марним попри запис в електронну чергу.
Після зупинки на Варшавському шосе український телеведучий Анатолій Анатоліч вкотре вирушив до центру комплектування. Він був попередньо записаний в електронну чергу.
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Анатолій Анатоліч знову не став на облік
Шоумен розповів, що в Оболонському ТЦК поки що не діє електронна черга. Тому йому знову не вдалося стати на військовий облік та оновити дані. Водночас Анатоліч зауважив, що з ним спілкувалися дуже ввічливо та з розумінням.
Прийшов, а мені сказали, що електронна черга не діє. Що це в тестовому режимі. Я запитую: "Як це в тестовому, якщо я там вводив усі свої дані?". Мені сказали: "Добре, бачите, ви пройшли тест. Я вас вітаю. Ставайте в чергу і беріть талончик. Але сьогодні можете не ставати, бо понад 100 людей, і ви навряд чи дочекаєтесь,
– розповів Анатолій Анатоліч.
Телеведучий зробив висновок, що потрібно з самого ранку приходити до ТЦК та чекати своєї черги. Для нього це не дуже зручно, адже тоді доведеться кидати всі справи.
Анатолій Анатоліч про похід до ТЦК: відео
Про походи телеведучого у ТЦК
- Це вже п'ята спроба шоумена стати на військовий облік та зареєструвати свої дані в ТЦК. Усі рази йому не вдавалося це зробити через велику кількість людей. До того ж зірці виписали штраф у розмірі 1700 гривень за відсутність військового квитка.
- Дружина Анатолія Анатоліча Юла скаржилась на складну систему в українських військкоматах. Вона вважає, що рекрутингову систему слід спростити, щоб чоловіки не стояли цілими днями в черзі.
- Кілька днів тому Анатолія Анатоліча зупинили на Варшавському шосе працівники ТЦК та запитали його про військовий квиток. Шоумен пояснив свою ситуацію, тому його відпустили.