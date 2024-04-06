За словами Юлії, страх повертатися додому у перший рік війни це нормально. Однак, така "відмовка" зараз не працює.

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Яцечко вважає, що все залежить від рівня страху кожної людини. Особисто для неї було важливим не "пересидіти" за кордоном. Ба більше, жінці вдома значно спокійніше.

По-перше, рівень страху у кожного свій. По-друге, рівень шансів у кожного свій: хтось не бачив Європу, хтось затримався, у когось там склалося якесь своє життя, а тут не складалося, когось зустрів. Мені дуже важливо бути вдома. Вдома мені спокійніше, ніж за кордоном просто в рази. Я вдома відчуваю, яку я можу принести користь, і мене це надихає. Що я не пересиджую,

– зізналася Юлія.

До того ж Яцечко може зрозуміти страх людей у перший рік війни. Тоді ніхто не розумів і не знав, якою буде доля країни. Однак, як вважає Юлія, на третій рік повномасштабного вторгнення боятися їхати назад до України це просто смішно.

Я не говорю про території, куди реально не можна повернутися і нікуди повертатися. Я говорю про Київ, де я живу, де діти ходять до школи, музичної школи, все нормально. Коли кажуть, що ми боїмося повертатися – це вже смішно. Напевно, це вже якісь відмовки,

– поділилася піарниця.

Інтерв'ю Юлії Яцечко: дивіться відео онлайн

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