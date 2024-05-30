Не могла рухатися: якими були останні дні любительки Путіна Анастасії Заворотнюк
Акторка серіалу, де висміювали українців, Анастасія Заворотнюк померла в лікарні. Причиною стало онкологічне захворювання.
Російські пропагандистські телеграм-канали повідомляють, що Анастасія Заворотнюк померла ще вчора, 29 травня, передає Show 24. Це сталося ввечері у лікарні.
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Анастасія Заворотнюк провела останні тижні життя в лікарні, оскільки її стан здоров'я значно погіршився. Вона не змогла побороти рак мозку, який їй діагностували 5 років тому. Поряд з акторкою перебував її чоловік Павло Чернишов.
Російські ЗМІ пишуть, що Анастасія Заворотнюк дуже схудла. Вона не могла пересуватися та була прикута до ліжка.
Актриса буквально всохла і не могла рухатися перед смертю. Мучилася від головного болю, який можна було купірувати лише найсильнішими наркотичними знеболювальними,
– пишуть у пресі.
Удень 29 травня лікарі повідомили, що акторка погано почувається. До неї терміново прибули діти та матір, які на той час були в будинку у Крекшино, котеджному містечку.
Що Анастасія Заворотнюк казала про Україну
- Анастасія Заворотнюк стала відомою завдяки російському ситкому "Моя прекрасна няня", де вона зіграла няню Віку. Цей серіал нав'язував українцям почуття меншовартості та особливо ображав Маріуполь за кожної згадки про місто.
- Сама Заворотнюк не приховувала імперських поглядів і відкрито підтримувала Путіна. До того ж у серіалі не раз звучали репліки з похвалою на адресу лідера Кремля.
- Російська акторка ніяк не висловлювалась про російсько-українську війну, але її позиція очевидна принаймні з того, що вона активно відвідувала Крим після його окупації країною-агресором. Донька Заворотнюк називає себе "наполовину українкою" та виступає за мир. Звісно ж, їй не вистачило сміливості засудити терористичні дії російських загарбників.