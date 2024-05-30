Не могла рухатися: якими були останні дні любительки Путіна Анастасії Заворотнюк

Акторка серіалу, де висміювали українців, Анастасія Заворотнюк померла в лікарні. Причиною стало онкологічне захворювання.

Російські пропагандистські телеграм-канали повідомляють, що Анастасія Заворотнюк померла ще вчора, 29 травня, передає Show 24. Це сталося ввечері у лікарні.

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Анастасія Заворотнюк провела останні тижні життя в лікарні, оскільки її стан здоров'я значно погіршився. Вона не змогла побороти рак мозку, який їй діагностували 5 років тому. Поряд з акторкою перебував її чоловік Павло Чернишов.

Російські ЗМІ пишуть, що Анастасія Заворотнюк дуже схудла. Вона не могла пересуватися та була прикута до ліжка.

Актриса буквально всохла і не могла рухатися перед смертю. Мучилася від головного болю, який можна було купірувати лише найсильнішими наркотичними знеболювальними,

– пишуть у пресі.

Удень 29 травня лікарі повідомили, що акторка погано почувається. До неї терміново прибули діти та матір, які на той час були в будинку у Крекшино, котеджному містечку.

Що Анастасія Заворотнюк казала про Україну

Анастасія Заворотнюк стала відомою завдяки російському ситкому "Моя прекрасна няня", де вона зіграла няню Віку. Цей серіал нав'язував українцям почуття меншовартості та особливо ображав Маріуполь за кожної згадки про місто.

Сама Заворотнюк не приховувала імперських поглядів і відкрито підтримувала Путіна. До того ж у серіалі не раз звучали репліки з похвалою на адресу лідера Кремля.

Російська акторка ніяк не висловлювалась про російсько-українську війну, але її позиція очевидна принаймні з того, що вона активно відвідувала Крим після його окупації країною-агресором. Донька Заворотнюк називає себе "наполовину українкою" та виступає за мир. Звісно ж, їй не вистачило сміливості засудити терористичні дії російських загарбників.