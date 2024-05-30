В актриси був рак. Лише деякий час перед тим вона впала у кому й вже тривалий час не виходила на публіку.

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Що відомо про смерть Анастасії Заворотнюк

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" відійшла у вічність у 53 роки. У неї була пухлина в мозку.

Неможливо усвідомити й дуже складно підібрати потрібні слова. Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя. Ми дякуємо кожному з вас, хто щиро бажав добра, молився за здоров'я та вірив. Настя завжди відчувала і дуже цінувала вашу підтримку,

– зазначили на сторінці знаменитості.