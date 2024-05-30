Російські пропагандистські телеграм-канали повідомляють, що Анастасія Заворотнюк померла ще вчора, 29 травня, передає Show 24. Це сталося ввечері у лікарні.

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Анастасія Заворотнюк провела останні тижні життя в лікарні, оскільки її стан здоров'я значно погіршився. Вона не змогла побороти рак мозку, який їй діагностували 5 років тому. Поряд з акторкою перебував її чоловік Павло Чернишов.

Російські ЗМІ пишуть, що Анастасія Заворотнюк дуже схудла. Вона не могла пересуватися та була прикута до ліжка.

Актриса буквально всохла і не могла рухатися перед смертю. Мучилася від головного болю, який можна було купірувати лише найсильнішими наркотичними знеболювальними,

– пишуть у пресі.

Удень 29 травня лікарі повідомили, що акторка погано почувається. До неї терміново прибули діти та матір, які на той час були в будинку у Крекшино, котеджному містечку.

Зауважимо, наразі відомо про те, що з Анастасією Заворотнюк прощатимуться у тому селищі, де вона проживала останні роки – Крекшино. Після чину похорону російську акторку поховають поряд з батьком та братом.

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