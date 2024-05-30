Российские пропагандистские телеграм-каналы сообщают, что Анастасия Заворотнюк умерла еще вчера, 29 мая, передает Show 24. Это произошло вечером в больнице.

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Анастасия Заворотнюк провела последние недели жизни в больнице, поскольку ее состояние здоровья значительно ухудшилось. Она не смогла побороть рак мозга, который ей диагностировали 5 лет назад. Рядом с актрисой находился ее муж Павел Чернышев.

Российские СМИ пишут, что Анастасия Заворотнюк очень похудела. Она не могла передвигаться и была прикована к постели.

Актриса буквально усохла и не могла двигаться перед смертью. Мучилась от головной боли, которую можно было купировать только сильнейшими наркотическими обезболивающими,

– пишут в прессе.

Днем 29 мая врачи сообщили, что актриса плохо себя чувствует. К ней срочно прибыли дети и мать, которые в то время были в доме в Крекшино, коттеджном городке.

Заметим, сейчас известно о том, что с Анастасией Заворотнюк будут прощаться в том поселке, где она проживала последние годы – Крекшино. После чина похорон российскую актрису похоронят рядом с отцом и братом.

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