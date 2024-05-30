Попри це сама покійна актриса за час кар'єри не часто висловлювалась про Україну. Водночас у 2017 році її внесли до бази "Миротворець". Детально про те, що ж Заворотнюк говорила про Володимира Зеленського й чи коментувала вона повномасштабне вторгнення Росії – далі в матеріалі Show 24.

Вас також може зацікавити Знімалась у серіалі, який принижував українців: що відомо про покійну Анастасію Заворотнюк

Так, виявилося, що у 2008 році Анастасія вінчалася зі своїм третім чоловіком Петром Чернишовим у кримському храмі в Форосі. Згодом вона придбала у Ялті дві елітні квартири та збудувала льодовий комплекс "Ялта Айс", який невдовзі закрили. Водночас все це було до 2014 року.

Втім, після російської окупації Криму Анастасія все одно неодноразово незаконно відвідувала його, фактично визнавши анексію півострова Росією.

Відомо також, що акторка була ведучою українського шоу "Як дві краплі води", що виходило восени 2013 року. Тоді зірка серіалу "Моя прекрасна няня" була вражена духом взаємопідтримки, який панував між українськими артистами. Це разюче контрастувало з атмосферою в російському шоубізнесі, де, за її словами, такий рівень тепла й розуміння між колегами є рідкістю. Вона тоді навіть розплакалася.

У 2019 році Заворотнюк привітала Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні, назвавши його "невтомним трудоголіком" і побажавши стати "справжнім благом" для країни та народу.

Проте за рік до того вона долучилася до проросійського руху Putin Team на підтримку Володимира Путіна у президентських виборах.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну акторка не коментувала. Натомість її донька Анна, яка живе в Дубаї, називала себе "наполовину українкою" та виступила за мир у всьому світі.