Через місяць після розриву: Цимбалару показалася разом з колишнім чоловіком у військовій формі

Українські актори Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов у березні оголосили про розрив. Водночас зараз жінка поділилася спільним фото з ексчоловіком.

Цікаво, що обоє артистів на цій світлині позували у військовій формі. Крім того, разом вони виглядали щасливими.

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Яке фото опублікувала Анастасія Цимбалару

Акторка поділилася світлиною, на якій вона і Баклановим одягнені у військову форму.

Виявляється, що ексобранці грають в одній п'єсі, а фотографія була зроблена в гримерці перед їхнім виступом.



Анастасія Цимбалару з колишнім чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Анастасії та Григорія

Обоє акторів є випускникам Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Спершу їм було важко поладнати одне з одним, проте з часом вони потоваришували, а через чотири роки почали зустрічатися.

Ми багато часу проводили разом, репетирували й спілкувалися, поступово дізнавались одне одного, потім довго дружили. Коли зрозуміли, що просто дружити нам стало не комфортно, почали зустрічатися,

– розповідала акторка.

У 2021 році Григорій та Анастасія зв'язали себе тенетами шлюбу, але вже у 2024 році їхня історія кохання підійшла до свого завершення. 12 березня актори оголосили про розлучення.

Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії,

– написали тоді екскохані.

Хто ще з зірок розлучився