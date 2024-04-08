Интересно, что оба артиста на этой фотографии позировали в военной форме. Кроме того, вместе они выглядели счастливыми.

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Какое фото опубликовала Анастасия Цимбалару

Актриса поделилась фотографией, на которой она и Бакланов одеты в военную форму. Оказывается, что экс-обранцы играют в одной пьесе, а фотография была сделана в гримерке перед их выступлением.

Анастасия Цымбалару с бывшим мужем Анастасия Цымбалару с бывшим мужем
Анастасия Цимбалару с бывшим мужем / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно об отношениях Анастасии и Григория

  • Оба актера являются выпускникам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
  • Сначала им было трудно поладить друг с другом, однако со временем они подружились, а через четыре года начали встречаться.
  • В 2021 году Григорий и Анастасия связали себя узами брака, но уже в 2024 году их история любви подошла к своему завершению. 12 марта актеры объявили о разводе.