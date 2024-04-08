Цікаво, що обоє артистів на цій світлині позували у військовій формі. Крім того, разом вони виглядали щасливими.
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Яке фото опублікувала Анастасія Цимбалару
Акторка поділилася світлиною, на якій вона і Бакланов одягнені у військову форму. Виявляється, що ексобранці грають в одній п'єсі, а фотографія була зроблена в гримерці перед їхнім виступом.
Анастасія Цимбалару з колишнім чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Анастасії та Григорія
- Обоє акторів є випускникам Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
- Спершу їм було важко поладнати одне з одним, проте з часом вони потоваришували, а через чотири роки почали зустрічатися.
- У 2021 році Григорій та Анастасія зв'язали себе тенетами шлюбу, але вже у 2024 році їхня історія кохання підійшла до свого завершення. 12 березня актори оголосили про розлучення.