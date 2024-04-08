Цікаво, що обоє артистів на цій світлині позували у військовій формі. Крім того, разом вони виглядали щасливими.

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Яке фото опублікувала Анастасія Цимбалару

Акторка поділилася світлиною, на якій вона і Бакланов одягнені у військову форму. Виявляється, що ексобранці грають в одній п'єсі, а фотографія була зроблена в гримерці перед їхнім виступом.



Анастасія Цимбалару з колишнім чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Анастасії та Григорія