Зраду Регіни Тодоренко й досі не можуть зрозуміти чимало українців. В Одесі продовжують жити її батьки, поки вона будує успішну кар'єру в Росії.

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Чим займається Тодоренко в Росії

Свою першу славу Регіна отримала завдяки українському телебаченню й шоубізу: "Фабрика зірок-2", гурт REAL O, "Орел і Решка" тощо. Утім, Тодоренко чхала на все це, оскільки з 2017 року вона поступово перебралася до Росії, де намагалася влитися у світський московський бомонд.

Одеситка все частіше почала зніматися в російських проєктах, а згодом запустила власне шоу на YouTube, куди запрошувала російських же зірок. У цей час вона зібрала ледь не всі телевізійні нагороди Росії, навіть мамою року встигла стати.

Не так давно стало відомо, що Регіна віднині ведуча тревел-шоу "Руссо Експрессо", яке покаже глядача справжню Росію. Проєкт є плагіатом на наш "Орел і Решка".

Регіна Тодоренко / фото з відкритих джерел

Особисте життя

Регіна живе разом із чоловіком Владом Топаловим і двома синами Михайлом і Мирославом у Москві. Раніше ширилися чутки, що в подружжя проблеми в шлюбі. Нібито Тодоренко єдина, хто заробляє в родині, через що его Топалова дуже страждає. Як результат – він знущається з неї: мовляв, б'є одеситку, знову зловживає наркотиками, принижує.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов із синами / фото з відкритих джерел

Що говорить Регіна Тодоренко про війну

З початком повномасштабного вторгнення Тодоренко лише кілька разів натяками говорила про війну. В лютому вона опублікувала абстрактні фрази про мир та любов і те, що ми лише іграшки в руках ляльковиків. "Правди ми не знайдемо. Не побачимо істину, тому ніхто з нас не знає, яку насправді ведуть гру генерали, але через ці ігри гине простий солдат і мирний народ", – писала тоді ведуча.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов із синами / фото з відкритих джерел

Регіна не раз говорила, що намагається не лізти в політику, саме тому й не порушує тему війни з чоловіком Владом Топаловим, оскільки "це може зруйнувати їхню сім'ю".

До слова, батьки Тодоренко й досі живуть в Одесі. Якось Регіна написала в мережі, що її "мамуся далеко й перебуває в небезпеці, але якимось дивом їй вдається зберігати одеське почуття гумору і вселяти надію про те, що незабаром усе буде добре". За словами зрадниці, вона так хотіла б допомогти матері, утім, від її позиції і дій нічого не залежить.

Ба більше. Ще рік тому ведуча відкрито завила, що має намір навідатися до Одеси. Утім, жодного разу так і не опублікувала новини про обстріли рідного міста.

У березні 2024 року ЗМІ облетіла новина, що Тодоренко отримала громадянство Росії. За даними інсайдерів, їй це вдалося завдяки шлюбу з Владом Топалом, від якого має двох синів, і через "нестримне бажання жити в Росії". Ба більше. Поговорюють, що Тодоренко подала документи й до податкової, аби офіційно сплачувати податки країні-агресорці.

Регіна Тодоренко / фото з відкритих джерел