Анастасія Приходько уперше за довгий час показала доньку та двох синів: рідкісні фото

Українська співачка Анастасія Приходько зазвичай утримується від публікації фотографій з чоловіком і дітьми. Водночас днями вона поділилася рідкісним знімком, на якому вона позувала з синами та донькою.

Виконавиця виставила світлину з нагоди Дня матері. Цікаво, що у цей день святковими фотографіями ділилися й інші зірки. Зокрема, Наталка Денисенко, Руслана та багато інших.

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Яке фото з дітьми виставила Анастасія Приходько

На знімку співачка позувала з синами та донькою, обійнявшись. Виконавиця ніжно тримала Луку на руках, а Гордій і Нана розташувалися по обидва боки.

Мої діти – це моє головне досягнення, мій скарб, моя енергія, моя сила, моє продовження роду,

– наголосила артистка.

Що відомо про дітей Анастасії Приходько