Виконавиця виставила світлину з нагоди Дня матері. Цікаво, що у цей день святковими фотографіями ділилися й інші зірки. Зокрема, Наталка Денисенко, Руслана та багато інших.
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Яке фото з дітьми виставила Анастасія Приходько
На знімку співачка позувала з синами та донькою, обійнявшись. Виконавиця ніжно тримала Луку на руках, а Гордій і Нана розташувалися по обидва боки.
Мої діти – це моє головне досягнення, мій скарб, моя енергія, моя сила, моє продовження роду,
– наголосила артистка.
Що відомо про дітей Анастасії Приходько
- У співачки троє дітей – Нана, якій 14 років від першого шлюбу, і двоє синів від нинішнього чоловіка. Середній дитині, Гордію, 8 років, а наймолодшому, Луці, лише 3 роки.
- Зауважимо, що фото, яке знаменитість запостила у День матері, було зроблено, коли діти були молодші.
- Нещодавно Анастасія з чоловіком, синами й донькою переїхала з заміського будинку до Києва. Вона вважає, що життя в столиці забезпечить безпечніше середовище для дітей.