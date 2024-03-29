Все це було востаннє, – Приходько про фатальну поїздку до Трускавця, де помер її менеджер

На концерті Анастасії Приходько сталася трагедія: помер її концертний директор. Співачка розповіла, як поїздка до Трускавця стала останньою для Григорія.

Українська співачка розповіла, що її поїздка у Трускавець разом з концертним директором була особливою. Дорога у місто була для Анастасії Приходько веселою й радісною.

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Анастасія Приходько про поїздку в Трускавець

Перший раз вирішили їхати потягом, перший раз ми їхали окремо від Григорія, перший раз ми пересувались на його авто в Трускавці, перший раз ми мали їхати до дому самі… Виявилось все це було востаннє…

– зізналась Анастасія Приходько.

Артистка щемливо звернулась до покійного друга й назвала його найкращим у світі. Співачка додала, що продовжить та завершить усе те, що він розпочав.



Анастасія Приходько / Фото з інстаграму співачки

Що сталося на концерті артистки