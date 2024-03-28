Трагедія сталася на початку концерту, який відбувався в рамках туру "Холодно". Співачка поділилася, що концертна програма майже добігала кінця, їй залишалося доспівати ще три пісні та вийти на "біс".

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Що сталося на концерті

Під час концерту Григорію раптово стало зле, тож Анастасія перервала виступ і побігла до нього.

Він відповідав за відеоконтент, який відбувався на сцені. На очах у всіх глядачів посеред зали йому стало зле,

– розповіла Приходько.

На той момент у залі був реаніматолог з Києва, який і кинувся рятувати чоловіка.

Він намагався зробити все можливе. Понад 40 хвилин він качав серце, поки ми чекали на швидку, яка була тільки одна в місті, й то знаходилася в Дрогобичі. Ми 40 хвилин чекали на швидку. Є певні обставини, про які я не можу розповідати,

– додала виконавиця.

Вона додала, що Григорій помер у кареті "швидкої". Після цього команда пережила складний період: тіло Григорія транспортували до Житомира, організували поховання. Попередньо відомо, що причиною смерті чоловіка став обширний інфаркт. Його поховали 27 березня.

Також Анастасія поділилася, що Григорій був для неї другом та фахівцем з великої літери. Вона подякувала людям, які намагалися надати допомогу на концерті.

Наступний концерт, який мав відбутися в межах туру, був перенесений на 14 квітня.

Нещасні випадки на концертах

Нещодавно стався інцидент з музикантом YAKTAK, який впав зі сцени під час виступу. На щастя, він не отримав травм і зміг продовжити виступ.

Аналогічний випадок трапився з Jerry Heil у 2022 році, коли вона під час концерту в Тернополі впала в оркестрову яму і зламала ребро, через що їй знадобилася тривала реабілітація.