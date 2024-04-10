Для виконавиці втрата члена команди стала великим ударом. Анастасія Приходько розповіла, який її стан після трагічного випадку.

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Приходько про втрату друга і менеджера

Співачка зізналась, що в неї досі триває великий тур, який вона не переноситиме. Тому вона продовжує дарувати людям радість, хоч сама почувається не найкраще.

Як бачите, я в окулярах. Мені досі важко. Це була людина з великої літери. Я в шоубізнесі таких людей чесних, відповідальних не зустрічала, тим більше тих, хто так горів проєктом "Анастасія Приходько". Для мене це важко, але це моє особисте, яке я переживатиму у своїй душі завжди,

– поділилась артистка.

Журналістка запитала у співачки, чи вірить вона в те, що смерть її концертного директора могла бути поганим знаком. Приходько відповіла лаконічно.

"На все воля Божа. Я нічого не знаю, не можу навіть це обговорювати. Це була воля Божа, він так вирішив", – сказала зірка.

Помер менеджер Анастасії Приходько