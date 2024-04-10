Для виконавиці втрата члена команди стала великим ударом. Анастасія Приходько розповіла, який її стан після трагічного випадку.
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Приходько про втрату друга і менеджера
Співачка зізналась, що в неї досі триває великий тур, який вона не переноситиме. Тому вона продовжує дарувати людям радість, хоч сама почувається не найкраще.
Як бачите, я в окулярах. Мені досі важко. Це була людина з великої літери. Я в шоубізнесі таких людей чесних, відповідальних не зустрічала, тим більше тих, хто так горів проєктом "Анастасія Приходько". Для мене це важко, але це моє особисте, яке я переживатиму у своїй душі завжди,
– поділилась артистка.
Журналістка запитала у співачки, чи вірить вона в те, що смерть її концертного директора могла бути поганим знаком. Приходько відповіла лаконічно.
"На все воля Божа. Я нічого не знаю, не можу навіть це обговорювати. Це була воля Божа, він так вирішив", – сказала зірка.
Помер менеджер Анастасії Приходько
- Григорій Красницький помер 25 березня у Трускавці, йому був 51 рік. Він був концертним директором Анастасії Приходько. Попередньо причиною смерті став інфаркт. 27 березня відбулися похорони.
- Співачка повідомляла, що Григорію стало погано під кінець концертної програми. Йому намагалися допомогти, поки 40 хвилин їхала швидка. Але чоловік помер у кареті.