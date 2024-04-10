Для исполнительницы потеря члена команды стала большим ударом. Анастасия Приходько рассказала, каково ее состояние после трагического случая.
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Приходько о потере друга и менеджера
Певица призналась, что у нее до сих пор продолжается большой тур, который она не будет переносить. Поэтому она продолжает дарить людям радость, хоть сама чувствует себя не лучшим образом.
Как видите, я в очках. Мне до сих пор тяжело. Это был человек с большой буквы. Я в шоубизнесе таких людей честных, ответственных не встречала, тем более тех, кто так горел проектом "Анастасия Приходько". Для меня это трудно, но это мое личное, которое я буду переживать в своей душе всегда,
– поделилась артистка.
Журналистка спросила у певицы, верит ли она в то, что смерть ее концертного директора могла быть плохим знаком. Приходько ответила лаконично.
"На все воля Божья. Я ничего не знаю, не могу даже это обсуждать. Это была воля Божья, он так решил", – сказала звезда.
Умер менеджер Анастасии Приходько
- Григорий Красницкий умер 25 марта в Трускавце, ему был 51 год. Он был концертным директором Анастасии Приходько. Предварительно причиной смерти стал инфаркт. 27 марта состоялись похороны.
- Певица сообщала, что Григорию стало плохо под конец концертной программы. Ему пытались помочь, пока 40 минут ехала скорая. Но мужчина умер в карете.