На концерті Анастасії Приходько знову сталася біда: "Що не день, то пригоди"

Співачка Анастасія Приходько повідомила, що під час її концерту знову стався неприємний інцидент. Це вже не перша сумна новина, якою артистка ділилася під час гастролей "Холодно".

Лише кілька днів тому виконавиця розповідала, що потрапила в ДТП дорогою на концерт у місті Чорнобай. На щастя, постраждав лише автомобіль, який довелося евакуювати, співачка обійшлася без травм.

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Що знову сталося на концерті Приходько

17 квітня Приходько виступала у Чигирині. Однак і там не обійшлося без інцидентів. Прямо під час концерту вибухнув прожектор. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У мене під час концерту вибухнув прожектор. Що не день, то якісь пригоди. Треба у церкву! Дякую, Чигирине, за підтримку!

– повідомила виконавиця в інстаграм-сторіс.



Приходько про концерт / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Нещодавно помер концертний директор артистки