Лише кілька днів тому виконавиця розповідала, що потрапила в ДТП дорогою на концерт у місті Чорнобай. На щастя, постраждав лише автомобіль, який довелося евакуювати, співачка обійшлася без травм.

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Що знову сталося на концерті Приходько

17 квітня Приходько виступала у Чигирині. Однак і там не обійшлося без інцидентів. Прямо під час концерту вибухнув прожектор. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У мене під час концерту вибухнув прожектор. Що не день, то якісь пригоди. Треба у церкву! Дякую, Чигирине, за підтримку!

– повідомила виконавиця в інстаграм-сторіс.



Приходько про концерт / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

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