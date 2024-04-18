Лише кілька днів тому виконавиця розповідала, що потрапила в ДТП дорогою на концерт у місті Чорнобай. На щастя, постраждав лише автомобіль, який довелося евакуювати, співачка обійшлася без травм.

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Що знову сталося на концерті Приходько

17 квітня Приходько виступала у Чигирині. Однак і там не обійшлося без інцидентів. Прямо під час концерту вибухнув прожектор. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У мене під час концерту вибухнув прожектор. Що не день, то якісь пригоди. Треба у церкву! Дякую, Чигирине, за підтримку!
– повідомила виконавиця в інстаграм-сторіс.

Анастасія Приходько
Приходько про концерт / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Нещодавно помер концертний директор артистки

  • Це сталося на концерті у Трускавці, що відбувся 25 березня. Григорію Красницькому був 51 рік. Попередньо причиною смерті став інфаркт.
  • 27 березня чоловіка провели в останню путь.
  • За словами Приходько, Григорію стало погано наприкінці концерту. Допомагати кинувся глядач, який виявився реаніматологом з Києва. Протягом 40 хвилин, поки їхала швидка він робив все можливе, щоб врятувати життя Красницького. Чоловік помер у кареті.