Всего несколько дней назад исполнительница рассказывала, что попала в ДТП по дороге на концерт в городе Чернобай. К счастью, пострадал только автомобиль, который пришлось эвакуировать, певица обошлась без травм.

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Что снова произошло на концерте Приходько

17 апреля Приходько выступала в Чигирине. Однако и там не обошлось без инцидентов. Прямо во время концерта взорвался прожектор. К счастью, обошлось без пострадавших.

У меня во время концерта взорвался прожектор. Что ни день, то какие-то приключения. Надо в церковь! Спасибо, Чигирин, за поддержку!

– сообщила исполнительница в инстаграм-сторис.



Приходько о концерте / Скриншот инстаграм-сторис певицы

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