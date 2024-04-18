Всего несколько дней назад исполнительница рассказывала, что попала в ДТП по дороге на концерт в городе Чернобай. К счастью, пострадал только автомобиль, который пришлось эвакуировать, певица обошлась без травм.
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Что снова произошло на концерте Приходько
17 апреля Приходько выступала в Чигирине. Однако и там не обошлось без инцидентов. Прямо во время концерта взорвался прожектор. К счастью, обошлось без пострадавших.
У меня во время концерта взорвался прожектор. Что ни день, то какие-то приключения. Надо в церковь! Спасибо, Чигирин, за поддержку!
– сообщила исполнительница в инстаграм-сторис.
Приходько о концерте / Скриншот инстаграм-сторис певицы
Недавно умер концертный директор артистки
- Это произошло на концерте в Трускавце, который состоялся 25 марта. Григорию Красницкому был 51 год. Предварительно причиной смерти стал инфаркт.
- 27 марта мужчину провели в последний путь.
- По словам Приходько, Григорию стало плохо в конце концерта. Помогать бросился зритель, который оказался реаниматологом из Киева. В течение 40 минут, пока ехала скорая он делал все возможное, чтобы спасти жизнь Красницкого. Мужчина умер в карете.