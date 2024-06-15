За прожитий день завдячую їм, – alyona alyona відсвяткувала 33-річчя з військовими на фронті

15 червня 2024, 16:45
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Alyona Alyona

Українська реперка alyona alyona відсвяткувала день народження. Цю дату вона вирішила провести з людьми, яким завдячує життям.

2024 рік став особливим для alyona alyona, адже вона стала представницею України на Євробаченні разом з Jerry Heil. Тому й день народження вона вирішила відсвяткувати по-особливому.

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Alyona Alyona разом з "Культурним десантом" вирушила на фронт. Реперка виступила для українських захисників у своє 33-річчя. 

Сьогодні в мене День народження! Символічно цього року я приїхала його святкувати разом з "Культурним десантом" до військових на фронті і співати для них, адже за кожен свій прожитий день сьогодні я завдячую саме їм!
– написала alyona alyona.


Alyona Alyona відсвяткувала день народження / Фото з інстаграму реперки

Артистка подякувала шанувальникам за всі привітання й теплі слова, які вона отримує у цей день. Alyona Alyona запропонувала фанам зробити їм подарунок – задонатити на збір на засоби РЕБ.


Alyona Alyona відсвяткувала день народження / Фото з інстаграму реперки


Alyona Alyona відсвяткувала день народження / Фото з інстаграму реперки

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Автор: Марія Касій