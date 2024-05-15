Alyona Alyona роз'яснила інцидент зі штрафом на Євробаченні-2024

У мережі активно обговорюють заяву alyona alyona про те, що через футболки з написом Free Azovstal Defenders команді довелося заплатити штраф. Утім, з'ясувалося, що реперка припустилася помилки, коли розповідала про це.

Тож тепер вона все пояснила. Співачка зазначила, що її команда ненароком подала викривлену інформацію.

До теми На тлі заяви Alyona Alyona про штраф: Суспільне прокоментувало порушення правил Євробачення-2024

Що alyona alyona сказала про штраф на Євробаченні-2024

Реперка написала, що в пості була неправильно подана інформація. До того ж Альона наголосила, що розуміє свою публічну відповідальність за цей інцидент.

У команді менеджменту артиста працює понад 20 людей. Інколи при донесенні інформації від одного з членів команди до іншого інформація викривлюється, що несе за собою публічну відповідальність. Така помилка трапилась сьогодні,

– підкреслила артистка.

Зауважимо, що тепер в дописі alyona alyona немає згадок про фінансовий штраф.



Alyona Alyona висловилась про штраф на Євробаченні-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що цьому передувало