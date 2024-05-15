Саме воно забезпечує участь представників України на міжнародному пісенному конкурсі. На диво телерадіокомпанія спростувала слова alyona alyona.

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Що Суспільне сказало про штраф за нібито порушення правил Євробачення-2024

З'ясувалося, що наразі телерадіокомпанія не отримала жодних скарг та штрафів.

При цьому, повідомляємо, що Європейська мовна спілка дійсно має право застосовувати санкції у разі порушення правил конкурсу. Про це артистів попередили ще на етапі підписання контракту. Пісенний конкурс Євробачення відкрито позиціює себе як аполітичний і просить усіх учасників дотримуватись цього правила,

– наголосили в заяві.

Чому в мережі подумали, що Суспільне оштрафували

Річ у тім, що представниця України alyona alyona опублікувала допис, де розповіла, як їм вдалося з'явитися у футболках з написом Free Azovstal Defenders в гранд-фіналі Євробачення-2024.

Виявилося, що українська делегація одягла додаткові футболки та світшоти перед входом до зали. Під час повтору виступів усіх учасників, коли оператори показували команди, українці швидко розкрилася і показали свій заклик на весь світ.

"Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом", – зазначила реперка.