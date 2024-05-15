Тож тепер вона все пояснила. Співачка зазначила, що її команда ненароком подала викривлену інформацію.

До теми На тлі заяви Alyona Alyona про штраф: Суспільне прокоментувало порушення правил Євробачення-2024

Що alyona alyona сказала про штраф на Євробаченні-2024

Реперка написала, що в пості була неправильно подана інформація. До того ж Альона наголосила, що розуміє свою публічну відповідальність за цей інцидент.

У команді менеджменту артиста працює понад 20 людей. Інколи при донесенні інформації від одного з членів команди до іншого інформація викривлюється, що несе за собою публічну відповідальність. Така помилка трапилась сьогодні,
– підкреслила артистка.

Зауважимо, що тепер в дописі alyona alyona немає згадок про фінансовий штраф.

Alyona Alyona висловилась про штраф на Євробаченні-2024
Alyona Alyona висловилась про штраф на Євробаченні-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що цьому передувало

  • На фіналі Євробачення-2024 українська команда зробила заяву, з'явившись у футболках з написом Free Azovstal Defenders.
  • Перед входом у зал делегація одягла додатковий одяг, щоб футболок із закликом звільнити полонених азовців не було видно під час перевірки. Водночас, коли у прямому етері навели камеру на українців, вони швидко розкрилися.
  • Alyona Alyona заявила, що за свої дії команда отримали лише фінансовий штраф.
  • Водночас Суспільне, яке забезпечує участь представників України на міжнародному пісенному конкурсі, спростувало цю інформацію. Попри це телерадіокомпанія наголосила, що Європейська мовна спілка дійсно має право застосовувати санкції у разі порушення правил конкурсу.