Тож тепер вона все пояснила. Співачка зазначила, що її команда ненароком подала викривлену інформацію.
До теми На тлі заяви Alyona Alyona про штраф: Суспільне прокоментувало порушення правил Євробачення-2024
Що alyona alyona сказала про штраф на Євробаченні-2024
Реперка написала, що в пості була неправильно подана інформація. До того ж Альона наголосила, що розуміє свою публічну відповідальність за цей інцидент.
У команді менеджменту артиста працює понад 20 людей. Інколи при донесенні інформації від одного з членів команди до іншого інформація викривлюється, що несе за собою публічну відповідальність. Така помилка трапилась сьогодні,
– підкреслила артистка.
Зауважимо, що тепер в дописі alyona alyona немає згадок про фінансовий штраф.
Alyona Alyona висловилась про штраф на Євробаченні-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що цьому передувало
- На фіналі Євробачення-2024 українська команда зробила заяву, з'явившись у футболках з написом Free Azovstal Defenders.
- Перед входом у зал делегація одягла додатковий одяг, щоб футболок із закликом звільнити полонених азовців не було видно під час перевірки. Водночас, коли у прямому етері навели камеру на українців, вони швидко розкрилися.
- Alyona Alyona заявила, що за свої дії команда отримали лише фінансовий штраф.
- Водночас Суспільне, яке забезпечує участь представників України на міжнародному пісенному конкурсі, спростувало цю інформацію. Попри це телерадіокомпанія наголосила, що Європейська мовна спілка дійсно має право застосовувати санкції у разі порушення правил конкурсу.