Тож тепер вона все пояснила. Співачка зазначила, що її команда ненароком подала викривлену інформацію.

До теми На тлі заяви Alyona Alyona про штраф: Суспільне прокоментувало порушення правил Євробачення-2024

Що alyona alyona сказала про штраф на Євробаченні-2024

Реперка написала, що в пості була неправильно подана інформація. До того ж Альона наголосила, що розуміє свою публічну відповідальність за цей інцидент.

У команді менеджменту артиста працює понад 20 людей. Інколи при донесенні інформації від одного з членів команди до іншого інформація викривлюється, що несе за собою публічну відповідальність. Така помилка трапилась сьогодні,

– підкреслила артистка.

Зауважимо, що тепер в дописі alyona alyona немає згадок про фінансовий штраф.



Alyona Alyona висловилась про штраф на Євробаченні-2024 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що цьому передувало