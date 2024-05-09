Не змогла стримати сліз: Дорофєєва емоційно висловилась про виступ alyona alyona і Jerry Heil

7 травня у Мальме прогримів перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024, де alyona alyona та Jerry Heil вразили глядачів виконанням пісні Teresa & Maria. Свою думку про виступ дуету висловила Надя Дорофєєва.

Співачка розповіла, що була зворушена номером українок. Зауважимо, що вже 11 травня Альона та Яна вийдуть на головну сцену пісенного конкурсу вдруге. Вони виступлять у фіналі Євробачення-2024.

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Що Надя Дорофєєва сказала про виступ alyona alyona та Jerry Heil

Артистка наголосила, що пишається колегами й режисеркою Танею Муіньо, яка поставила їм номер для Євробачення-2024. Надія додала, що не могла стримати сліз під час перегляду виступу виконавець.

Дівчатка на Євробаченні – гордість і раз**б. Дуже зворушили мене… Тупо розплакалася на номері наших дівчаток,

– зазначила співачка.



Надя Дорофєєва висловилась про виступ alyona alyona та Jerry Heil / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки



Надя Дорофєєва висловилась про виступ alyona alyona та Jerry Heil / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про виступ alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024