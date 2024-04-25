Виступ переможниць Нацвідбору-2024 відбувся в київському МЦКМ у квітні. Захід відвідало близько 2 000 глядачів.
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Як Jerry Heil & alyona alyona виступили наживо
Співачки заспівали дещо змінений трек. Вони вставили частину з лупером на початку. Крім того, у приспів співачки додали виконання хору.
Ми з Яною намагаємось не тільки показати, якою може бути прекрасною українська пісня у виконанні двох жінок, але й нагадати про нашу країну, щоб люди відчули, що ми говоримо про те, що світ потребує єднання, щоб нам допомагати,
– зазначила Альона.
Jerry Heil & alyona alyona – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн
Що відомо про Євробачення-2024
- Шведське місто Мальме було обрано господарем цьогорічного пісенного конкурсу.
- Перший півфінал Євробачення розпочнеться 7 травня, другий – 9 травня, а переможця визначать вже 11 травня.
- Представниці України готуються до виступу з піснею Teresa & Maria 7 числа. За словами Jerry Heil, трек втілює єдність та позитив, а Матір Тереза є символом добра.
- Квитки на захід вже офіційно надійшли у продаж, їхня вартість починається від 145 шведських крон до 3 795 шведських крон. VIP-квитки також доступні, проте вдвічі дорожче.
- За останніми ставками букмекерів, швейцарський співак Nemo з піснею The Code вийшов у лідери з 25% шансів на перемогу. Слідом за ним йде Baby Lasagna з Хорватії з піснею Rim Tim Tagi Dim та Joost Klein з Нідерландів з композицією Europapa. Італійка Анджеліна Манго з треком La noia посідає четверте місце, а alyona alyona та Jerry Heil замикають п'ятірку лідерів рейтингу.