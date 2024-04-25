Виступ переможниць Нацвідбору-2024 відбувся в київському МЦКМ у квітні. Захід відвідало близько 2 000 глядачів.

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Як Jerry Heil & alyona alyona виступили наживо

Співачки заспівали дещо змінений трек. Вони вставили частину з лупером на початку. Крім того, у приспів співачки додали виконання хору.

Ми з Яною намагаємось не тільки показати, якою може бути прекрасною українська пісня у виконанні двох жінок, але й нагадати про нашу країну, щоб люди відчули, що ми говоримо про те, що світ потребує єднання, щоб нам допомагати,

– зазначила Альона.

Jerry Heil & alyona alyona – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

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