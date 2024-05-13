Ми ризикнули, – alyona alyona зізналася, що з Jerry Heil порушила правила Євробачення-2024
Джерело:Марафон "Єдині новини"
Реперка alyona alyona, одна з представниць України на Євробаченні-2024, вже повернулася з Мальме до Києва. Вона розповіла, як з Jerry Heil порушила правила пісенного конкурсу.
Дует гідно представив Україну на Євробаченні-2024. За результатами голосування, дівчата отримали 453 бали та посіли почесне третє місце.
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Як дует порушив правила конкурсу
Реперка повернулася до Києва, де її зустріли з піснею Teresa&Maria. Виконавиця поділилася, що разом з Яною дещо порушила правила Євробачення. Річ у тім, що українська делегація одягнула футболки з написом Free Azovstal Defenders, але на конкурсі демонстрація будь-яких політичних жестів заборонена.
Тому команда вирішила не ризикувати та не вдягати на артисток ці футболки. Втім, дівчата все одно вирішили зробити фото в цьому вбранні та опублікувати його в мережу.
Щоб ви розуміли, там таке було! Там заклеювали будь-який напис, будь-який бренд, якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі. Аполітичне пресування було дуже великим. Ми ризикнули і тайком одягнули такі футболки,
– поділилася реперка.
Водночас Альона розповіла, що з Яною радилася щодо вигуку наприкінці виступу про підтримку України. У результаті розмов, виконавицям дозволили це зробити.
Ми комунікували з багатьма представниками від держави, нашою командою, суспільним мовником. Це було наше велике колективне рішення,
– зазначила артистка.
alyona alyona про порушення правил на Євробаченні: дивіться відео онлайн
Дует одягнув футболки Free Azovstal Defenders
- alyona alyona та Jerry Heil опублікували пост, де зазначили, що зробили все можливе, щоб нагадати всьому світові про військовополонених українців. Вони одягнули для фото футболки з написом Free Azovstal Defenders.
- Водночас у цьому вбранні можна було побачити дівчат і в деяких інтерв’ю, присвячених конкурсу Євробачення-2024.
- Дует вкотре скористався можливістю розповісти іноземцям про страшні речі, які наразі відбуваються з військовополоненими.