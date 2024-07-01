За словами Олени, у неї нема бажання вести соцмережі. Водночас співачка поділилася, що працює на благо Збройних Сил України.

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Як виявилося, фонд Вінницької розробив програму "Нова перспектива", яка має на меті надати психологічну підтримку ветеранам війни. Артистка хоче допомогти військовим, які повернулися додому, пристосуватися до цивільного життя. Виконавиця приділяє цій справі весь свій час.

Тобто ми хочемо взагалі створити новий рух, якого ще немає в Україні й у світі. Ми хочемо підготувати психологів для ветеранів. Це не військовий психолог, адже він працює на фронті і його перша задача – це повернути бійця у бій,

– запевнила Олена.

До того ж Вінницька прочинила завісу життя свого чоловіка, музиканта Сергія Большого. Вона розповіла, чим він наразі займається.

Він у "Добробаті" був, а потім пішов до Територіальної оборони. Вже майже другий рік чоловік займається медичною допомогою – вивозить поранених,

– зауважила артистка.

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Що відомо про Олену Вінницьку