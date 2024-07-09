Альона Вінницька (справжнє ім'я – Ольга) народилась у 1974 році в Києві. Із самого дитинства проявляла любов до творчості: грала на гітарі, писала вірші, а у 1993 році навіть заснувала гурт "The Last Unicorn", який проіснував не довго. Детальніше про біографію виконавиці та де вона зараз – читайте в матеріалі Show 24.

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Кар'єра та особисте життя

Після невдалої спроби музичної кар'єри із власним гуртом, Альона подалась працювати віджейкою музичного каналу Biz-TV, а згодом навіть стала ведучою. У 2000 році дівчину запросили до нового проєкту "ВІА Гра", де вона була першою учасницею.

Однак через три роки роботи в колективі, Вінницька вирішила піти в сольний проєкт, а перша робота "Давай забудем всё" здобула чималу популярність. Перебуваючи на піку слави, співачка раптом взяла перерву через вигорання та проблеми з ментальним здоров'ям. Згодом вона зізналась публіці, що проходила терапію. Вінницька лежала в психіатричній лікарні, працювала з психіатрами та навіть сиділа на антидепресантах.

За певний час Альона повернулась на сцену та навіть стала ведучою програми "Зірковий шлях".

А от про особисте життя зірки відомо не так багато. Вона заміжня за Сергія Большого, який раніше був її продюсером. Потім ходили чутки, що пара розлучилась, однак Альона запевнила, що їхні стосунки переживали кризу, і пара звернулась за допомогою до психотерапевта. Фахівець їм допоміг, і взаємини налагодились.

На початку повномасштабного вторгнення знаменитість повідомила, що її чоловік пішов у ТРО. Нещодавно Вінницька вийшла в етер "Ранок Марафон" де розповіла, що Сергій зараз вивозить поранених військових із зони бойових дій. Трошки раніше чоловік взяв участь у записі музичного проєкту свого брата Олексія, який не розповідає про війну.

Де зараз Альона Вінницька

У 2022 році співачка повідомила, що залишилась у Києві.

Дуже боялися люди у Києві перебувати. Потім, коли вже багато людей почали їхати, ми почали думати, може й нам кудись поїхати. Але мама сказала, що нікуди не поїде. Тим більше, що вона зі здоров'ям у зоні ризику, і мені просто страшно було її кудись везти,

– розповідала виконавиця.

У соціальних мережах її життя взагалі неактивне, останній допис датується 24 серпня 2022, коли вона привітала українців із Днем Незалежності.

Нещодавно Вінницька дала інтерв'ю виданню OBOZ.UA, де розповіла, що через повномасштабну війну залишилась без роботи та доходу. Зараз вона на стадії пошуку себе. Виконавиця не ділиться планами на майбутнє, але натякнула, що їй подобається психологія, а ще раніше мріяла стати письменницею.

Співачка зазначила, що має фонд, який займається підготовкою психологів для ветеранів.

Це не військовий психолог, адже він працює на фронті і його перша задача – це повернути бійця у бій. Наша мета – це допомогти ветеранам, які вже повернулися, і допомогти їм прилаштуватися до цивільного життя", – зазначила артистка.

Наразі шанувальникам зірки залишається чекати на те, коли вона вчергове вийде у світ і вразить публіку змінами у творчій діяльності.