До того ж Альона поділилася, що думала про розлучення з чоловіком. Втім, артистка розповіла, що саме її зупинило від такого рішення.
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Чому Омаргалієва думала про розлучення
Зокрема, співачка розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення вона разом з сином виїхала до заходу України, а пізніше – до Польщі. Водночас її чоловік Тамерлан вступив до Київської ТРО, а згодом до ЗСУ.
Поки артист захищав країну, виконавиця вирішувала проблеми нового життя у Польщі. Альона займалася пошуком апартаментів, навчальним закладом і футбольного клубу для сина. До початку вторгнення подружжя завжди перебувало разом, однак через довгу розлуку в неї виникли непорозуміння.
Це все було дуже дивно, наче відбувалося все не зі мною. У мене з'явилися якісь незрозумілі образи, чомусь це все в мене так накопичувалося, ця вся нервова ситуація. А в той час, йому треба була моя підтримка,
– зізналася Альона.
За словами Омаргалієвої, тоді її шлюб почав переживати кризу. Ба більше, артистка розповіла, що її стосунки врятувало повернення до України з Польщі.
Якби я не повернулася, ми б розлучилися. Ми розмовляли про це. Я думаю, що це можливо. Хоча я людина, якщо я вийшла заміж, народила дитину, то я віддана. А тут в мене просто такий стан,
– поділилася співачка.
Інтерв'ю Альони Омаргалієвої: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Омаргалієвої і Тамерлана
- Пара познайомилася у 2009 році. Тоді вони утворили співочий дует "Тамерлан і Альона".
- У 2013 році закохані одружилися. Вони виховують сина на ім'я Тімур.
- У 2021 році артистка зізналася, що пережила два викидні. Водночас нещодавно стало відомо, що насправді їх було три. Альона поділилася, що це сталося у 2023 році, однак, вона не втрачає надію, що зможе народити ще одну дитину.
- З 2022 року Тамерлан вступив до лав ЗСУ. За словами Омаргалієвої, він час від часу їздить на "нуль", де виконує бойові завдання.