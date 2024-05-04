До того ж Альона поділилася, що думала про розлучення з чоловіком. Втім, артистка розповіла, що саме її зупинило від такого рішення.

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Чому Омаргалієва думала про розлучення

Зокрема, співачка розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення вона разом з сином виїхала до заходу України, а пізніше – до Польщі. Водночас її чоловік Тамерлан вступив до Київської ТРО, а згодом до ЗСУ.

Поки артист захищав країну, виконавиця вирішувала проблеми нового життя у Польщі. Альона займалася пошуком апартаментів, навчальним закладом і футбольного клубу для сина. До початку вторгнення подружжя завжди перебувало разом, однак через довгу розлуку в неї виникли непорозуміння.

Це все було дуже дивно, наче відбувалося все не зі мною. У мене з'явилися якісь незрозумілі образи, чомусь це все в мене так накопичувалося, ця вся нервова ситуація. А в той час, йому треба була моя підтримка,

– зізналася Альона.

За словами Омаргалієвої, тоді її шлюб почав переживати кризу. Ба більше, артистка розповіла, що її стосунки врятувало повернення до України з Польщі.

Якби я не повернулася, ми б розлучилися. Ми розмовляли про це. Я думаю, що це можливо. Хоча я людина, якщо я вийшла заміж, народила дитину, то я віддана. А тут в мене просто такий стан,

– поділилася співачка.

Інтерв'ю Альони Омаргалієвої: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Омаргалієвої і Тамерлана