К тому же Алена поделилась, что думала о разводе с мужем. Впрочем, артистка рассказала, что именно ее остановило от такого решения.

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Почему Омаргалиева думала о разводе

В частности, певица рассказала, что после начала полномасштабного вторжения она вместе с сыном выехала на запад Украины, а позже – в Польшу. В то же время ее муж Тамерлан вступил в Киевскую ТРО, а затем в ВСУ.

Пока артист защищал страну, исполнительница решала проблемы новой жизни в Польше. Алена занималась поиском апартаментов, учебного заведения и футбольного клуба для сына. До начала вторжения супруги всегда находились вместе, однако из-за долгой разлуки у нее возникли недоразумения.

Это все было очень странно, как будто происходило все не со мной. У меня появились какие-то непонятные обиды, почему-то это все у меня так накапливалось, эта вся нервная ситуация. А в то время, ему нужна была моя поддержка,

– призналась Алена.

По словам Омаргалиевой, тогда ее брак начал переживать кризис. Более того, артистка рассказала, что ее отношения спасло возвращение в Украину из Польши.

Если бы я не вернулась, мы бы развелись. Мы разговаривали об этом. Я думаю, что это возможно. Хотя я человек, если я вышла замуж, родила ребенка, то я преданная. А здесь у меня просто такое состояние,

– поделилась певица.

Интервью Алены Омаргалиевой: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Омаргалиевой и Тамерлана