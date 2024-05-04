К тому же Алена поделилась, что думала о разводе с мужем. Впрочем, артистка рассказала, что именно ее остановило от такого решения.
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Почему Омаргалиева думала о разводе
В частности, певица рассказала, что после начала полномасштабного вторжения она вместе с сыном выехала на запад Украины, а позже – в Польшу. В то же время ее муж Тамерлан вступил в Киевскую ТРО, а затем в ВСУ.
Пока артист защищал страну, исполнительница решала проблемы новой жизни в Польше. Алена занималась поиском апартаментов, учебного заведения и футбольного клуба для сына. До начала вторжения супруги всегда находились вместе, однако из-за долгой разлуки у нее возникли недоразумения.
Это все было очень странно, как будто происходило все не со мной. У меня появились какие-то непонятные обиды, почему-то это все у меня так накапливалось, эта вся нервная ситуация. А в то время, ему нужна была моя поддержка,
– призналась Алена.
По словам Омаргалиевой, тогда ее брак начал переживать кризис. Более того, артистка рассказала, что ее отношения спасло возвращение в Украину из Польши.
Если бы я не вернулась, мы бы развелись. Мы разговаривали об этом. Я думаю, что это возможно. Хотя я человек, если я вышла замуж, родила ребенка, то я преданная. А здесь у меня просто такое состояние,
– поделилась певица.
Интервью Алены Омаргалиевой: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Омаргалиевой и Тамерлана
- Пара познакомилась в 2009 году. Тогда они образовали дуэт "Тамерлан и Алена".
- В 2013 году влюбленные поженились. Они воспитывают сына по имени Тимур.
- В 2021 году артистка призналась, что пережила два выкидыша. В то же время недавно стало известно, что на самом деле их было три. Алена поделилась, что это произошло в 2023 году, однако, она не теряет надежду, что сможет родить еще одного ребенка.
- С 2022 года Тамерлан вступил в ряды ВСУ. По словам Омаргалиевой, он время от времени ездит на "ноль", где выполняет боевые задачи.