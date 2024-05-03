Останній відбувся вже під час повномасштабного вторгнення. Водночас знаменитість не втрачає надію розширити свою сім'ю.

Не пропустіть Klavdia Petrivna дала своє перше інтерв'ю: про що розповіла найзагадковіша співачка

Що відомо про третій викидень Альони Омаргалієвої

Це сталося влітку 2023 року на ранніх термінах. Співачка зізнається, що не знає, з чим саме це пов'язано.

Я сильно захворіла, з температурою і так далі. Скажімо, не було медичних втручань, все пройшло само по собі,

– поділилася артистка.

Вона додала, що все одно хоче ще дітей і вірить, що зможе стати мамою вдруге.

Можливо, не час, бо ми ж намагалися. Я з лікарем постійно консультуюся, це не просто так, що я там: "Ой, а давай сьогодні, а коли там у мене овуляція". Так у мене не виходить, мені треба підготуватися,

– підкреслила зірка.

Що відомо про попередні вагітності Альони Омаргалієвої