Останній відбувся вже під час повномасштабного вторгнення. Водночас знаменитість не втрачає надію розширити свою сім'ю.
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Що відомо про третій викидень Альони Омаргалієвої
Це сталося влітку 2023 року на ранніх термінах. Співачка зізнається, що не знає, з чим саме це пов'язано.
Я сильно захворіла, з температурою і так далі. Скажімо, не було медичних втручань, все пройшло само по собі,
– поділилася артистка.
Вона додала, що все одно хоче ще дітей і вірить, що зможе стати мамою вдруге.
Можливо, не час, бо ми ж намагалися. Я з лікарем постійно консультуюся, це не просто так, що я там: "Ой, а давай сьогодні, а коли там у мене овуляція". Так у мене не виходить, мені треба підготуватися,
– підкреслила зірка.
Що відомо про попередні вагітності Альони Омаргалієвої
- Вперше співачка стала мамою в січні 2014 року. Тоді в зіркового подружжя народився син Тимур.
- У 2017 році знаменитість завагітніла вдруге, вона чекала на дівчинку. Втім, на ранньому терміні в артистки стався викидень, причина якого залишається невідомою. Після цієї втрати виконавиця зізналася, що впала в депресію, і навіть взяла творчу паузу.
- Влітку 2019 року Альона знову завагітніла, однак на третьому місяці плід завмер.