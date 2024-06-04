До того ж Алла зізналася, що отримувала шалену підтримку від Ніни ще за часів спільної роботи у колективі хору ім. Г. Верьовки. За це Кудлай дуже вдячна Матвієнко.

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Артистка поділилася, що завжди підтримувала дружні стосунки з Ніною, яка була солісткою колективу. Ба більше, Матвієнко навчала Кудлай співу та давала їй народні пісні, зокрема "Ішло дівча лучкам". Водночас аранжування до цієї композиції створила сама Алла.

Втім, здивувало співачку також те, що Ніна допомогла їй зі створенням першого сценічного костюму з головним убором.

Вона така щира була. Я досі печу пиріг за її рецептом з пісочного тіста та згадую її добрим словом,

– поділилася народна артистка України.

До того ж Алла розповіла про останню зустріч з легендарною виконавицею. Вони побачилися на благодійному концерті. Однак, після смерті Матвієнко, Кудлай не могла довго оговтатися від цієї сумної звістки.

Остання зустріч була на благодійному концерті. Коли я дізналася сумну звістку, я дуже плакала. Бо я ось бачилася з Ніною, а більше її нема,

– пригадала Алла.

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