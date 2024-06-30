За словами артистки, ніяких грандіозних святкувань не було. Як вважає виконавиця, це не на часі.

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До того ж Аліна впевнена, що сімейне життя не залежить від того, як подружжя відзначить весілля. Гросу хотіла, щоб свято було тільки для неї з чоловіком вдвох.

Був собі такий хороший вечір, але не щось таке помпезне і тому подібне. Мені і йому було головне, щоб ми були вдвох, разом, щоб нам було що згадувати й подарувати собі казковий момент,

– зізналася співачка.

Водночас вона розкрила, як змінився спільний побут пари після весілля. Артистка підкреслила, що хатні обов'язки діляться порівну. Так, виконавиця готує сніданки, а чоловік виносить сміття. Також коханий Аліни допомагає їй з приготуванням їжі.

На чоловікові – м'ясо й риба, на мені салати, супи, каші, пироги. У принципі, все інше. Жодних помічниць у нас зараз немає. Ми так вирішили, що ми справимося самі. І мені зручно, і дякую йому, що ось так ми вирішили,

– зауважила Гросу.

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