За словами артистки, ніяких грандіозних святкувань не було. Як вважає виконавиця, це не на часі.
Не пропустіть Усе просто, – Аліна Гросу зізналася, чому приховує свого чоловіка
До того ж Аліна впевнена, що сімейне життя не залежить від того, як подружжя відзначить весілля. Гросу хотіла, щоб свято було тільки для неї з чоловіком вдвох.
Був собі такий хороший вечір, але не щось таке помпезне і тому подібне. Мені і йому було головне, щоб ми були вдвох, разом, щоб нам було що згадувати й подарувати собі казковий момент,
– зізналася співачка.
Водночас вона розкрила, як змінився спільний побут пари після весілля. Артистка підкреслила, що хатні обов'язки діляться порівну. Так, виконавиця готує сніданки, а чоловік виносить сміття. Також коханий Аліни допомагає їй з приготуванням їжі.
На чоловікові – м'ясо й риба, на мені салати, супи, каші, пироги. У принципі, все інше. Жодних помічниць у нас зараз немає. Ми так вирішили, що ми справимося самі. І мені зручно, і дякую йому, що ось так ми вирішили,
– зауважила Гросу.
Що відомо про другий шлюб Аліни Гросу
- Співачка натякнула на нові стосунки ще восени 2023 року, показавши обручку на безіменному пальці. За словами подруги Аліни, чоловік артистки – дуже відомий в Україні, через що Гросу не розкриватиме його особистість.
- Згодом у мережі з'явилися кадри нібито з весілля виконавиці з її коханим.
- Через деякий час блогер Богдан Беспалов отримав підтвердження від подруги Аліни про одруження співачки.
- Весільна церемонія відбулася на березі океану, у Лас-Веґасі, на які були присутні тільки найближчі люди наречених.
- Цікаво, що деякі юзери припустили, кого може приховувати Аліна. На їхню думку, новий чоловік Гросу – її екскоханий Роман Полянський, який є відомим російським актором.
- Пізніше почали ширитися чутки, що Гросу живе окремо від свого чоловіка. У відповідь на це, Аліна зазначила, що не уявляє таких стосунків, хоч і припускає факт того, що все може змінитися в майбутньому.