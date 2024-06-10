Аліна Гросу чесно відповіла, чому приховує свого чоловіка

Українська співачка Аліна Гросу вперше зізналася, чому не розкриває особистість свого чоловіка. До того ж артистка неочікувано заговорила про бажання стати мамою.

Нещодавно Аліна поділилася, що в колишніх стосунках пережила зраду. За словами виконавиці, ексобранець розважався з іншими дівчатами під час відряджень.

Цікаво 16-річна донька Кошового чесно зізналася, що перебуває у стосунках: рідкісний кадр з обранцем

Гросу поділилася, що не хоче розкривати ім'я свого обранця через бажання тримати в таємниці своє особисте життя. Водночас артистка вважає, що кохання стосується тільки двох людей і не варто стороннім втручатися в нього. Ба більше, співачка хоче ще насолодитися таємничими стосунками.

Чому я нічого не хочу розповідати про нинішні стосунки, тому що минуле – це те, що було, сьогодення – воно моє. Я хочу, щоб воно якомога довше було саме моїм. Я хочу ним насолодитися. Мені здається, що кохання – воно для двох людей і про двох людей, а не про думки інших,

– зізналася виконавиця.



Аліна Гросу з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також Аліна висловила бажання в майбутньому стати мамою. Як розповіла артистка, вона вже думає з чоловіком про поповнення в родині.

Ми вже трохи задумаємося про діток, тому що чоловік їх дуже любить, також я люблю дітей. Чому б і ні? – відверто поділилася Гросу.

Аліна Гросу про стосунки: дивіться відео онлайн

Що відомо про другий шлюб Аліни Гросу