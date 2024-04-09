Це не моя історія, – Аліна Гросу висловилася про другий шлюб
Джерело:Аліна Гросу
У лютому цього року українська співачка Аліна Гросу повідомила, що вдруге вийшла заміж. Артистка чесно відповіла, чи живе вона разом з чоловіком.
Про нареченого Аліни мало що відомо. Однак, деякі користувачі підозрюють, що це може бути її колишній Роман Полянський, який є відомим російським актором.
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Чи живе Гросу разом з чоловіком
Шанувальники співачки припустили, що вона живе окремо від свого чоловіка. І ба більше, їхні романтичні зустрічі проходять на "нейтральній території". Водночас Аліна зазначила, що не уявляє таких стосунків, хоча припускає факт того, що все може змінитися в майбутньому. Однак, зараз вона підтримує консерватизм у шлюбі.
Як ви собі це уявляєте? Це сім'я вихідного дня, чи як? Я не уявляю такі стосунки взагалі. Це не моя історія. Можливо, щось колись зміниться, років через 40-50. Поки що я за стандартні, стабільні, консервативні стосунки. Не на нейтральній території,
– прокоментувала співачка.
Аліна Гросу все ж живе разом з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс артистки
Що відомо про другий шлюб Гросу
- На нові стосунки співачка натякнула восени минулого року, показавши обручку на правій руці. Водночас подруга Аліни заявила, що обранець артистки доволі відомий в Україні, тому Гросу не хоче показувати його публіці. Тоді ж у мережу потрапили кадри начебто з їхнього весілля.
- Згодом інформацію про друге весілля Гросу підтвердила її подруга в розмові з блогером Богданом Беспаловим. Церемонія відбулася на березі океану, у Лас-Веґасі. Серед присутніх були тільки найближчі люди.
- Водночас у користувачів виникла підозра, що новий чоловік співачки – це її екскоханий Роман Полянський, який є відомим російським актором. До того ж Аліна не говорить прямо про особистість нареченого, що тільки підгріває інтерес шанувальників.