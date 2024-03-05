У мережі з'явилися фото з другого весілля Гросу: чому артистка приховує обличчя коханого

Кілька тижнів тому Аліна Гросу заінтригувала фанатів кадром, де постала в весільній сукні. Утім, співачка не прокоментувала, чи дійсно вдруге вийшла заміж. Згодом цю інформацію підтвердила її подруга.

До мережі потрапили офіційні чорно-білі фото весілля 28-річної Аліни Гросу. На них артистка позує у білосніжній мереживній сукні, ніжно притиснувшись до свого нового коханого.

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Хто став новим чоловіком Аліни Гросу

Інформацію про друге заміжжя артистки анонімно підтвердила одна з подруг Аліни. Виявляється, обранцем Гросу став відомий і медійний в Україні чоловік, особу якого артистка не квапиться розсекречувати. Аліна хоче, аби він залишався в тіні. Саме тому на фото й не видно його обличчя.

"Аліна не хоче цим шлюбом робити чоловіка ще відомішим, адже в парі у стосунках постійно є "конкуренція". Він досить владний чоловік, вона теж з характером. Подружжя сперечається про те, хто буде головою сім’ї. Тож зараз Гросу не квапиться виводити його з тіні", – пояснила подруга співачки блогеру Богдану Беспалову.



Весільні фото Аліни Гросу / скріншот із відео YouTube-каналу BespalovMedia



Весільні фото Аліни Гросу / скріншот із відео YouTube-каналу BespalovMedia

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