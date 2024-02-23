У своєму інстаграмі виконавиця поширила епізод з нової композиції, під назвою "Туман кохання". Також співачка започаткувала цікавий челендж.
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Гросу показала нового обранця
Аліна запропонувала своїм прихильникам поширювати світлини зі своїми коханими. Також у кінці ролику Гросу сама продемонструвала свого обранця. Видно, що на фото артистка одягнена у весільну сукню, а таємний незнайомець – у класичний костюм. До того ж на пальці чоловіка можна побачити обручку.
Існує ймовірність, що Гросу вийшла заміж. Однак, сама співачка офіційно не підтверджувала новий шлюб. Тож наразі невідомо, чи змінився сімейний статус Аліни.
Про особисте життя Гросу
- У червні 2019 року Аліна вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Пара зіграла гучне весілля в Італії. Аліна мала дві розкішні сукні. На весілля з'їхалося чимало українських зірок – Дмитро Коляденко, Ірина Білик, Павло Зібров, Віталій Козловський та Катерина Осадча.
- Шлюб подружжя тривав лише пів року. В один момент, як зізналась артистка, Комков запропонував їм роз'їхатися. А згодом зізнався, що йому сподобалась інша жінка.
- Пізніше Гросу закрутила роман з російським актором Романом Полянським. Вони були разом близько двох років. Після початку повномасштабного вторгнення Полянський повернувся до країни-агресорки. Причиною розриву Аліна називала те, що показувала особисте життя в соцмережах.