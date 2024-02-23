У своєму інстаграмі виконавиця поширила епізод з нової композиції, під назвою "Туман кохання". Також співачка започаткувала цікавий челендж.

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Гросу показала нового обранця

Аліна запропонувала своїм прихильникам поширювати світлини зі своїми коханими. Також у кінці ролику Гросу сама продемонструвала свого обранця. Видно, що на фото артистка одягнена у весільну сукню, а таємний незнайомець – у класичний костюм. До того ж на пальці чоловіка можна побачити обручку.

Існує ймовірність, що Гросу вийшла заміж. Однак, сама співачка офіційно не підтверджувала новий шлюб. Тож наразі невідомо, чи змінився сімейний статус Аліни.

Про особисте життя Гросу