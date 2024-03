Син найбагатшої людини індії Ананта Амбані одружується з нареченою Радхіки Мерчантс. З 1 до 3 березня тривали передвесільні святкування, на які було запрошено понад 1000 гостей.

Ріанна виступила на святкуванні

Співачка Ріанна виступила перед нареченими та їхніми гостями у вечір п'ятниці. Артистка близько 8 років не виступає з концертами, але задля весілля влаштувала 90-хвилинний сет, у якому зібрала 19 найкращих пісень. Це треки Work, All Of The Lights і навіть Diamonds.

ЗМІ стало відомо, що Ріанні заплатили 5 мільйонів фунтів стерлінгів (6,3 мільйона доларів США). Ролики з її виступу гуляють мережею, але фани ними незадоволені. На думку шанувальників, Ріанна байдуже поставилась до приватного концерту: зробила свій мінімум і просто "забрала чек".

Я люблю Індію. Шоу було найкращим. Я не робила справжнього шоу вісім років. Тому я хочу повернутися,

– сказала Ріанна.

Уривок з виступу Ріанни: відео

Для прихильників Ріанни її поява на публіці з хітами – завжди визначна подія, адже співачка понад 8 років не гастролювала. Її останній масштабний виступ відбувся на Супербоулі у 2023, коли вона оголосила про вагітність.

Що відомо про весілля найбагатшої сім'ї Індії

Статки однієї з найбагатшої людини в Азії Мукеша Амбані оцінюють у 117 мільярдів доларів. За передвесільні вечірки батьки витратили понад 150 мільйонів доларів. Саме гучне весілля ще попереду – воно відбудеться влітку цього року.

Для тисячі гостей наречені найняли 21 шеф-кухаря, що готували найрізноманітніші меню.

Серед запрошених на вечірці засвітилися найвідоміші підприємці й бізнесмени: засновник Microsoft Білл Гейтс, засновник Facebook Марк Цукерберг і колишня перша леді Гілларі Клінтон.